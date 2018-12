Welcome New Neighbors

Robson Ranch welcomes the following new homeowners to the Ranch: Laurel Athouse, Timothy Baris, Honee Berlin, Joan Biermann, Lawrence & Linda Borders, Joan Bowen, Mildred Chapman, Michael & Cora Cima, Charles Dobson, James & Evelyn Elliott, Jesse & Suzanne Hill, Noble & Gloria Holbert, Phillips & Barbara Hull III, William & Brenda Jones, Milton & Debra Kirby, Steven & Roxanne Lofquist, Lucinda McShane, William & Carol Miller, Clint & Mary Ann Page, Dale & Janet Propp, Jose & Kathleen Raices, Jerry Rubin & Joan Beecham, Ronald & Katherine Smart, Alan & Victoria Stakem, Roy & Christine Walton, and John & Susan Wyant.